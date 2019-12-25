Молодой житель Волхова может сесть в тюрьму за секс с 14-летней школьницей

Интимные отношения с подростком начались 29 августа и длились некоторое время.

В четверг, 1 октября, в полицию Волховского района Ленобласти поступила информация о противоправных действиях, совершенных в отношении подростка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как рассказал заявитель, некий 22-летний парень, начиная с 29 августа, неоднократно вступал в интимную связь с 14-летней школьницей. Все происходило в квартире молодого человека.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. После допроса его отпустили под обязательство о явке.

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