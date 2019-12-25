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Молодой житель Волхова может сесть в тюрьму за секс с 14-летней школьницей
Сегодня, 9:34
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Alena_Zinovieva

Молодой житель Волхова может сесть в тюрьму за секс с 14-летней школьницей

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Интимные отношения с подростком начались 29 августа и длились некоторое время.

В четверг, 1 октября, в полицию Волховского района Ленобласти поступила информация о противоправных действиях, совершенных в отношении подростка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как рассказал заявитель, некий 22-летний парень, начиная с 29 августа, неоднократно вступал в интимную связь с 14-летней школьницей. Все происходило в квартире молодого человека.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. После допроса его отпустили под обязательство о явке.

Ранее мы писали, что в Парголово ищут 19-летнего юношу за секс с несовершеннолетней.

Фото: pixabay.com

Теги: волхов, подростки, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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