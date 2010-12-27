Житель Высоцка украсил свой двор сказочными героями

Волк из мультфильма "Жил-был пёс", видимо, станет одной из достопримечательностей города.

В Высоцке Выборгского района в своем дворе из подручных средств Эдуард Терентьев построил сказочный городок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Высоцка

Во дворе мужчины появились черепаха с золотым ключиком, трехголовый дракон, царевна-лягушка с заветной стрелой, ослики с поклажей. Самый интересный персонаж – волк из мультфильма "Жил - был пёс". Создается впечатление, что прямо сейчас он возьмет и скажет ту самую знаменитую фразу "Щас спою"!. Волк размером с человека и сделан из монтажной пены и покрашен серой краской, а в руках он держит аппетитную куриную ножку. Жители и города Высоцка останавливаются около волка, многие фотографируются с ним. Может, он еще станет одной из достопримечательностей Высоцка.

Также мы сегодня рассказывали, что в Выборге уже завтра появятся два новых памятника.

Фото: пресс-служба администрации Высоцка; pixabay.com