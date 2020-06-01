Житель Выборгского района встретил барсука на прогулке с собакой

В воскресенье, 31 мая, житель поселка Толоконниково заснял на камеру телефону неожиданную встречу с барсуком. Об этом сообщил 47channel.
На записи видно, как барсук спокойно перешел дорогу в сторону леса, а затем быстро скрылся среди деревьев после того, как за ним погналась собака. Очевидец был явно удивлен, повстречав дикое животное во время прогулки с питомцем. Сначала он даже не понял, какое именно животное только что пробежало мимо.
Ранее мы рассказали о том, что пасеку в Выборгском районе навестил медведь.
Видео: 47channel
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