Житель Выборгского района встретил барсука на прогулке с собакой

Мужчина явно не ожидал встретить на дороге обитателя леса.

В воскресенье, 31 мая, житель поселка Толоконниково заснял на камеру телефону неожиданную встречу с барсуком. Об этом сообщил 47channel.

На записи видно, как барсук спокойно перешел дорогу в сторону леса, а затем быстро скрылся среди деревьев после того, как за ним погналась собака. Очевидец был явно удивлен, повстречав дикое животное во время прогулки с питомцем. Сначала он даже не понял, какое именно животное только что пробежало мимо.

Ранее мы рассказали о том, что пасеку в Выборгском районе навестил медведь.

Видео: 47channel