Житель Выборга стал свидетелем того, как прячут труп

Тело спрятали в пожарном люке.

В понедельник, 12 июля, в полицию обратился житель Выборга и заявил, что видел, как неизвестный прячет труп в пожарном люке. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили тело 39-летнего мужчины, который, как позже выяснилось, жил со своим 34-летним братом. По словам соседей, мужчины не выпивали и хорошо общались. Однако в последнее время старший брат сильно болел.

Младшего брата погибшего доставили в отдел полиции для допроса. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге мужчина попал в реанимацию после застолья с братом.

Фото: Piter.TV