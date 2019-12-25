В Петербурге мужчина попал в реанимацию после застолья с братом

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с ножевым ранением груди.

В воскресенье, 11 июля, в полицию Кировского района Петербурга позвонил мужчина и рассказал о скандале в квартире на улице Счастливой. Конфликт произошел между двумя братьями и завершился поножовщиной. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Оказалось, что братья поссорились во время застолья. В ходе ссоры 41-летний мужчина схватил нож и ударил им в грудь своего 36-летнего родственника. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что агрессивный посетитель ударил охранника ножом в гипермаркете в Московском районе.

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