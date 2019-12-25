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Выборжец стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат
Сегодня, 11:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Выборжец стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат

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По данным следствия, 26-летний местный житель неоднократно получал повестки из военкомата и уклонялся от службы.

В Выборгском районе Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, пять лет бегавшего от военкомов. Об этом сообщил региональный Следком.

По данным следствия, 26-летний местный житель неоднократно получал повестки из военкомата. При этом он уклонялся от службы, не имея медицинских или иных противопоказаний.

Молодой человек предстанет перед судом.

Недавно в Выборгском районе состоялась церемония захоронения останков двух воинов 70-й стрелковой дивизии.

Фото: pixabay

Теги: армия, суд, уклонение от армии
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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