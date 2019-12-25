Выборжец стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат

В Выборгском районе Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, пять лет бегавшего от военкомов. Об этом сообщил региональный Следком.
По данным следствия, 26-летний местный житель неоднократно получал повестки из военкомата. При этом он уклонялся от службы, не имея медицинских или иных противопоказаний.
Молодой человек предстанет перед судом.
Недавно в Выборгском районе состоялась церемония захоронения останков двух воинов 70-й стрелковой дивизии.
Фото: pixabay
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