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Житель Выборга сорвался со строящегося ЖК
Сегодня, 14:32
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lizapoluda

Житель Выборга сорвался со строящегося ЖК

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Молодой человек получил травмы средней тяжести.

Утром пятницы, 5 июня, в Выборгскую межрайонную больницу был доставлен 19-летний местный житель после падения с высоты. Об этом сообщило районное УМВД.

Врачи поставили пациенту диагноз "политравма". Его состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что падение произошло на территории строящегося ЖК "Брусника" недалеко от Южного рынка.

Ранее мы рассказали о том, что Доминиканский монастырь в Выборге переходит в государственную собственность.

Фото: spbhomes.ru

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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