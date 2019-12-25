Житель Выборга сорвался со строящегося ЖК

Молодой человек получил травмы средней тяжести.

Утром пятницы, 5 июня, в Выборгскую межрайонную больницу был доставлен 19-летний местный житель после падения с высоты. Об этом сообщило районное УМВД.

Врачи поставили пациенту диагноз "политравма". Его состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что падение произошло на территории строящегося ЖК "Брусника" недалеко от Южного рынка.

Ранее мы рассказали о том, что Доминиканский монастырь в Выборге переходит в государственную собственность.

Фото: spbhomes.ru