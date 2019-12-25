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Житель Выборга подозревается в съемках порно на чердаке с участием 15-летней девочки
Сегодня, 10:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Выборга подозревается в съемках порно на чердаке с участием 15-летней девочки

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В сентябре-октябре 2023 года 18-летний молодой человек на чердаке дома на Ленинградском проспекте вступил в интимные отношения с 15-летней девочкой.

Молодой житель Выборга привлечен к уголовной ответственности за изготовление и оборот порнографии с несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В сентябре-октябре 2023 года 18-летний молодой человек на чердаке дома на Ленинградском проспекте вступил в интимные отношения с 15-летней девочкой. При этом всё происходящее он снимал на свой телефон. Затем в мессенджере он переслал видео в группу и хранил его с целью распространения.

Молодого человека задержали 22 июля. Возбуждены уголовные дела по статьям 242.1 и 242.2 УК РФ.  Подозреваемый помещен в ИВС.

Ранее в Петербурге мужчин уличили в распространении детской порнографии.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, порно
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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