Житель Выборга подозревается в съемках порно на чердаке с участием 15-летней девочки

В сентябре-октябре 2023 года 18-летний молодой человек на чердаке дома на Ленинградском проспекте вступил в интимные отношения с 15-летней девочкой.

Молодой житель Выборга привлечен к уголовной ответственности за изготовление и оборот порнографии с несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В сентябре-октябре 2023 года 18-летний молодой человек на чердаке дома на Ленинградском проспекте вступил в интимные отношения с 15-летней девочкой. При этом всё происходящее он снимал на свой телефон. Затем в мессенджере он переслал видео в группу и хранил его с целью распространения.

Молодого человека задержали 22 июля. Возбуждены уголовные дела по статьям 242.1 и 242.2 УК РФ. Подозреваемый помещен в ИВС.

Ранее в Петербурге мужчин уличили в распространении детской порнографии.

Фото: Piter.TV