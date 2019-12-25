Житель Выборга одержал победу в конкурсе "Моя страна – моя Россия"

Артём Пастухов разработал проект роботизации технологического процесса пайки индуктивных компонентов.

Выпускник университета ИТМО, кандидат технических наук, житель Выборга Артём Пастухов стал победителем Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" в номинации "Большая технологическая разведка моей страны". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В финал удалось выйти благодаря разработке проекта роботизации технологического процесса пайки индуктивных компонентов. Благодаря задумке, возможно сократить количество ручного труда и перейти на использование специальной роботизированной станции.

Проект был реализован на базе ООО "Трафо": предприятие выпускает трансформаторы, электрические кабели, печатные схемы и многое другое.

Отметим, что разработка Артёма Пастухова стала лучшей среди проектов из 21 региона России наряду с тремя другими инициативами. Награды победителям будут вручены уже осенью.

Добавим, что "Моя страна – моя Россия" проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области