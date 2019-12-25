Житель Выборга несколько лет развращал свою шестилетнюю дочь

В полицию обратилась мама девочки.

Безработный житель Ленинградской области несколько лет развращал свою малолетнюю дочь, когда она бывала у него в гостях. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратилась мама девочки и бывшая сожительница мужчины. Она рассказала полицейским, что ее бывший сексуально домогался до 6-летней дочери. По решению суда, мужчина мог дважды в неделю видеться с дочерью. Только, как оказалось, он использовал эти встречи не во благо.

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Безработный из Мордовии развращал 14-летних подруг из Петербурга.

Фото: Piter.TV