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Житель Выборга несколько лет развращал свою шестилетнюю дочь
Сегодня, 9:26
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nastya960

Житель Выборга несколько лет развращал свою шестилетнюю дочь

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В полицию обратилась мама девочки.

Безработный житель Ленинградской области несколько лет развращал свою малолетнюю дочь, когда она бывала у него в гостях. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратилась мама девочки и бывшая сожительница мужчины. Она рассказала полицейским, что ее бывший сексуально домогался до 6-летней дочери. По решению суда, мужчина мог дважды в неделю видеться с дочерью. Только, как оказалось, он использовал эти встречи не во благо.

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.  

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Фото: Piter.TV

Теги: педофил, совращение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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