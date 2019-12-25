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Безработный из Мордовии развращал 14-летних подруг из Петербурга
Сегодня, 9:58
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IRINA_CHALKINA

Безработный из Мордовии развращал 14-летних подруг из Петербурга

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Мужчина присылал девочкам откровенные фотографии.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что безработный из Мордовии развращал 14-летних подруг из Петербурга. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась мать одной из пострадавших. Женщина рассказала, что мужчина присылал девочкам откровенные фотографии. Она указала никнейм злоумышленника "Иван Иванов". В итоге полицейские вычислили его по ID. "Сетевым педофилом" оказался 19-летний житель Мордовии. 

Злоумышленника задержали при поддержке СОБР "Звезда" мордовского управления Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Барнауле поймали педофила-эксгибициониста.

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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