Мужчина присылал девочкам откровенные фотографии.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что безработный из Мордовии развращал 14-летних подруг из Петербурга. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась мать одной из пострадавших. Женщина рассказала, что мужчина присылал девочкам откровенные фотографии. Она указала никнейм злоумышленника "Иван Иванов". В итоге полицейские вычислили его по ID. "Сетевым педофилом" оказался 19-летний житель Мордовии.

Злоумышленника задержали при поддержке СОБР "Звезда" мордовского управления Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Барнауле поймали педофила-эксгибициониста.