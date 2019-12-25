У экс-главы Центравтомагистрали изъяли квартиры, дома и 26 млн рублей

Какое имущество изъяли у экс-начальника Центравтомагистрали

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего начальника ФКУ "Центравтомагистраль" Игоря Глазырина, его родственников и доверенного лица. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В перечень изъятого имущества вошли шесть квартир в Санкт-Петербурге и Москве площадью от 62,8 до 181,8 кв. м, машино-место в столице, нежилое помещение и доля в таком помещении в Пушкине. Также государству передали семь земельных участков, три жилых дома в Кингисеппском районе Ленинградской области, автомобили Audi Q7 2022 года выпуска и Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска, два снегоболотохода Yamaha 2015 и 2019 годов выпуска. Кроме того, изъяты 26 млн рублей наличными, обнаруженные во время обыска.

Иск Генпрокуратура подала в августе. По утверждению надзорного ведомства, Глазырин систематически нарушал антикоррупционные ограничения: приобретал дорогостоящее имущество, стоимость которого значительно превышала его законные доходы, и оформлял активы на близких людей, чтобы скрыть реальное имущественное положение.

О задержании и аресте бывшего чиновника стало известно в октябре 2025 года. По версии следствия, в июне 2020 года, занимая должность заместителя начальника ФКУ "Упрдор Северо-Запад", он договорился с руководителем частной компании о получении взятки в размере 12 млн рублей за содействие в заключении государственного контракта на содержание федеральных автодорог в 2020–2021 годах.

Следствие считает, что после заключения договора, с июня по ноябрь 2020 года, Глазырин давал подчинённым указания, обеспечивавшие беспрепятственную приёмку выполненных работ и ускоренное согласование и подписание актов. На основании этих документов подрядчику перечислили деньги за исполнение контракта.

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