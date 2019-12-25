Суд в Петербурге арестовал женщину по делу о подготовке теракта

Петербурженку отправили в СИЗО по обвинению в содействии терроризму.

В Петербурге заключили под стражу Викторию Коваленко, обвиняемую в содействии террористической деятельности. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города. Арест продлится до 27 декабря.

По версии следствия, с января по август 2026 года женщина, недовольная политикой российских властей, нашла чат-бот, связанный с военной разведкой Украины. Через него она, как утверждается, передала фотографии и видеозаписи предприятия, выполняющего государственный оборонный заказ. Следствие считает, что материалы предназначались для подготовки теракта.

Коваленко задержали накануне судебного заседания. Она полностью признала вину и просила суд избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство об аресте.

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