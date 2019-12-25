В Барнауле поймали педофила-эксгибициониста

Задержанный мужчина наркоман со стажем, ранее судимый.

В Барнауле нашли и задержали извращенца, который показывал детям свой половой орган.

Сообщается, что 7 февраля 31-летний мужчина позвонил в дверь одной из квартир. Дверь ему открыл 10-летний мальчик. Позвонивший показал свой половой орган, после чего скрылся. Мальчик рассказал о произошедшем взрослым, которые сообщили об инциденте в полицию.

Благодаря камерам видеонаблюдения, извращенца удалось вычислить и задержать. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый наркоман со стажем. На него заведено уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"

Сегодня ранее: Астраханскую учительницу подозревают в сексе с девятиклассником.

Фото: Piter.TV