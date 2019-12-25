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В Барнауле поймали педофила-эксгибициониста
Сегодня, 9:54
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MShaffter

В Барнауле поймали педофила-эксгибициониста

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Задержанный мужчина наркоман со стажем, ранее судимый.

В Барнауле нашли и задержали извращенца, который показывал детям свой половой орган.

Сообщается, что 7 февраля 31-летний мужчина позвонил в дверь одной из квартир. Дверь ему открыл 10-летний мальчик. Позвонивший показал свой половой орган, после чего скрылся. Мальчик рассказал о произошедшем взрослым, которые сообщили об инциденте в полицию. 

Благодаря камерам видеонаблюдения, извращенца удалось вычислить и задержать. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый наркоман со стажем. На него заведено уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"

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Фото: Piter.TV

Теги: новости барнаула, новости россии, педофил, эксгибиционист
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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