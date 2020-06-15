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Житель Выборга нашел в лесу архив из медицинского центра

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В документах содержатся личные данные пациентов.

В одном из лесов Выборгского района были найдены архивные документы медцентра. О находках подробно рассказал местный житель, записав видео. Об этом сообщила газета "Выборг".

Судя по реквизитам, оставленном на одном из документов 2017 года, находка принадлежит ЗАО "Северо-Западный Центр доказательной медицины". Автор видеролика также обратил внимание на сохранившиеся подписи и паспортные данные граждан, давших согласие на забор крови из вены. Мужчина отметил, на опушке могут находиться и документы с его личными данными, так как именно в этом медицинском центре он сдавал кровь 3 года назад.

Кроме того, среди лесных зарослей были найдены использованные шприцы и медицинские пробирки.

Ранее мы рассказали о том, что комитет охраны природных ресурсов борется с незаконными свалками в Выборгском районе.

Видео: Газета "Выборг"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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