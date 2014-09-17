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Житель Ульяновки нашел на своем участке гранату и принес ее полицейским
Сегодня, 20:30
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Житель Ульяновки нашел на своем участке гранату и принес ее полицейским

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Мужчина решил показать находку стражам порядка.

Житель Ульяновки нашел на своем участке нашел на своем дачном участке боеприпас и принес его правоохранителям. Мужчина хотел показать находку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Необычный предмет обнаружил дачник в поселке Ульяновка. Увидев предмет, похожий на гранату, полицейские вызвали сотрудников Росгвардии. Саперы ОМОН "Бастион" установили, что перед ними - наступательная ручная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Петербуржцу объяснили, что гранаты в пакете носить не стоит. При обнаружении опасного предмета нужно обратиться в Росгвардию, назвать адрес и дождаться специалистов. Трогать боеприпасы нельзя.

Ранее на Piter.tv: в Тосненском районе Ленобласти в автобусе во время пожара погибли дети.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, нашел гранату, полиция, принес полицейским, росгвардия, ульяновка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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