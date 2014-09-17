  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Тосненском районе Ленобласти в автобусе во время пожара погибли дети
Сегодня, 20:15
120
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Тосненском районе Ленобласти в автобусе во время пожара погибли дети

0 0

Водитель транспортного средства потерял управление над машиной и врезался в ограждение.

Микроавтобус вспыхнул около деревни Болотница в Тосненском районе. В результате случившегося пострадали дети, которые находились в нем. Об этом сообщили на портале "Невские Новости". 

Сегодня вечером, 26 июня, водитель транспортного средства потерял управление над машиной и врезался в ограждение, из-за чего возник пожар. В нем погибли дети, трое взрослых получили ожоги. Они попали в больницу.

Ранее на Piter.tv: в квартирном пожаре на проспекте Энергетиков погибла женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: ожоги, погибли дети, пожар в ленобласти, сгорел автобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии