В Тосненском районе Ленобласти в автобусе во время пожара погибли дети

Водитель транспортного средства потерял управление над машиной и врезался в ограждение.

Микроавтобус вспыхнул около деревни Болотница в Тосненском районе. В результате случившегося пострадали дети, которые находились в нем. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Сегодня вечером, 26 июня, водитель транспортного средства потерял управление над машиной и врезался в ограждение, из-за чего возник пожар. В нем погибли дети, трое взрослых получили ожоги. Они попали в больницу.

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Фото: Piter.tv