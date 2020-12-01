Мужчину поймали, он находится под подпиской о невыезде.

Житель Тюмени украл новогоднюю елку из салона красоты. Об этом рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Запись с камер видеонаблюдения распространилась по социальным сетям. Известно, что преступник выломал дверь в заведение.

В отдел полиции пришло сообщение о том, что неизвестный сломал дверь в салоне красоты по улице Дмитрия Менделеева и похитил искусственную ель. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей

пресс-служба МВД по Тюменской области

На данный момент подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело. Сейчас местный житель отпущен под подписку о невыезде. Полиции удалось изъять украденную елку. В ближайшее время новогоднее украшение будет возвращено владелице салона.

В России зажгли первую новогоднюю елку.

Видео: Insta / salon_shampooo