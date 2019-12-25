Житель Токсово нашел труп мужчины с бутылкой водки в своей теплице

У погибшего были ссадины на лице, рука и живот оказались перебинтованы.

Вчера, 26 октября, 35-летний житель Токсово Всеволожского района обнаружил в теплице на своем участке бездыханное тело неизвестного ему мужчины. Об этом PIter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция приехала на место инцидента. У погибшего были ссадины на лице, рука и живот оказались перебинтованы. Рядом с телом найдена бутылка водки.

Предстоит выяснить, что стало причиной смерти незнакомца.

В расселенном доме на набережной в Ломоносове нашли скелет человека.

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