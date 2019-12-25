Житель Тихвина угнал автомобиль соседа и врезался на нем в столб

Когда приехал наряд полиции, в салоне уже никого не было.

Полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль Audi у соседа и попал на нем в аварию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Изначально стражи порядка узнали о ДТП, которое произошло утром 17 февраля на Центролитовской улице в Тихвине. На месте происшествия обнаружили разбитый Audi, в салоне уже никого не было.

Позже в полицию обратился мужчина, как выяснилось хозяин иномарки, и подал заявление об угоне. Он заявил, что машина стоимостью 500 тысяч рублей исчезла прямо со двора его дома в Тихвине.

Во время патрулирования был задержан подозреваемый, мужчина 1984 года рождения, работающий электрогазосварщиком. Он рассказал, что без разрешения взял ключи от иномарки своего соседа по квартире, после этого он врезался в столб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что у главного инженера Боткинской больницы угнали иномарку за 2,6 млн рублей.

Фото: pixabay.com