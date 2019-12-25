У главного инженера Боткинской больницы угнали иномарку за 2,6 млн рублей

Автомобиль застрахован, дополнительно системой слежения не оборудован.

Вечером 17 февраля в полицию Петербурга через службу "112" поступило сообщение от 42-летней женщины, работающей главным инженером в больнице имени Боткина. Она заявила о краже своего автомобиля Hyundai Genesis G70 черного цвета 2020 года выпуска.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, автомобиль был припаркован возле дома №8 на улице Бадаева. Неизвестный совершил угон в период с 17:50 до 21:30. Сумма ущерба составила 2 649 800 рублей.

Иномарка застрахована до 11 ноября 2021 года, дополнительно системой слежения не оборудована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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