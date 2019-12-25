Главврач поликлиники №97 лишился Mitsubishi Outlander за 1,9 млн рублей

По факту кражи авто возбуждено уголовное дело.

Вечером 9 февраля в полицию Петербурга через службу "112" обратился 44-летний мужчина, работающий главным врачом в Городской поликлинике №97. Он заявил об угоне своего автомобиля марки Mitsubishi Outlander. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Машина была припаркована возле дома №41/1 на Шуваловском проспекте. По словам заявителя, ее угнали в период с 19:15 до 19:55 9 февраля. Добычей злоумышленников стал Mitsubishi Outlander черного цвета 2018 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,9 млн рублей. Автомобиль застрахован до декабря 2021 года. Системой слежения не оборудован.

Стражи порядка изъяли записи с камер наружного наблюдения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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