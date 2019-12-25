Житель Стрельны получил табуретом по голове из-за 20 тысяч рублей

Пострадавший находится в средней степени тяжести.

Разбойное нападение было совершено накануне днём в Петродворцовом районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Около 14:30 к хозяину одной из квартир в Стрельне пришли малознакомы мужчина и женщина. Мужчина ударил хозяина квартиры табуретом по голове и забрал 20 тысяч рублей.

Пострадавший находится в средней степени тяжести. В совершении данного преступления на Фронтовой улице были задержаны 29-летний мужчина и 21-летняя девушка (она проходит в качестве свидетеля). Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в ограблении пассажирки.

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