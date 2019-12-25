Инцидент произошел 1 ноября.

Полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в ограблении пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию позвонила 69-летняя пенсионерка и сообщила о грабеже, совершенном в отношении ее 28-летней внучки. Полицейские опросили девушку, она пояснила, что вызывала такси через приложение. После конфликта по факту оплаты проезда водитель применил физическую силу к пассажирке, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

В 22:25 у дома 17 корпус 2 по улице Балтийской сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1976 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее на Петроградке таксист ударил студента, севшего в машину с собакой в переноске.

Фото: pixabay; МВД