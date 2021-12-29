Полиция задержала молодого человека раньше, чем он успел совершить преступление.

Житель Ставропольского края подозревается в приготовлении к террористическому акту. Об этом сообщили на официальном YouTube-канале представители Следственного комитета России. Специалисты уточнили, что уголовное дело ведется в отношении 18-летнего молодого человека из Кировского округа региона. Его считают причастным к правонарушению по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ.

Обвинение полагает, что россиян является сторонником экстремистской организации. В период с января по апрель 2021 года он планировал осуществить преступление за счет взрыва объектов инфраструктуры в городе Новопавловске. Весной прошлого года фигурант расследования подготавливал место, в котором надеялся заложить бомбу и взрывчатые вещества. Он купил для своих нужд тротиловую шашку. Оперативники нашли опасный предмет на территории домовладения подозреваемого. Однако молодой человек не смог реализовать задуманное, так как был пойман полицией по другой статье - 228.2 УК РФ.

В СК РФ подчеркнули, что гражданин сделал в марте 2021 года аудиообращение, в котором дал присягу на верность запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Запись распространилась в мессенджере в социальных сетях. Далее молодой человек участвовал в вербовке сторонников. Однако эта миссия у него не получилась, так как ему отказывали.

Появилось видео с рассказом заказавшей убийство семьи 14-летней омской школьницы.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

