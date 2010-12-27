Житель Соснового Бора изнасиловал 17-летнего школьника в своей квартире

В полицию обратилась мать подростка.

Накануне в полицию Соснового Бора обратилась местная жительница и сообщила об изнасиловании своего 17-летнего сына, ученика 11 класса. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 марта в период с 20 до 20:30 в одной из квартир города. По словам заявительницы, 31-летний мужчина надругался над 17-летним подростком.

Извращенец был задержан в тот же день у своего дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что в Гатчине надругались над пропавшей школьницей.

Фото: Piter.TV