В Гатчине надругались над пропавшей школьницей

Девочка месяц не появлялась дома из-за чувства стыда.

Правоохранители начали проверку по заявлению об изнасиловании школьницы. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 15-летняя жительница поселка Сиверский ушла из дома 22 февраля. Пять дней спустя отец пропавшей школьницы обратился в правоохранительные органы с заявлением о розыске. 22 марта он попросил прекратить поиски, так как девочка вернулась домой. Беглянка призналась отцу, что была изнасилована.

22 февраля школьница с подругой уехала в Гатчину. Приятельница привезла ее в квартиру знакомых в микрорайоне "Аэродром". На месте было трое взрослых мужчин. В какой-то момент девочку заперли в ванной комнате, а затем туда зашел молодой человек и изнасиловал гостью. Чтобы жертва не сопротивлялась, насильник держал ее за шею. Пострадавшую снова заперли в ванной, где она уснула.



Через какое-то время девочка проснулась и убедилась, что квартира пуста. Она выбила дверь ванной комнаты и через окно выпрыгнула на улицу. Девочки не было дома месяц, она никому не рассказывала о случившемся из-за чувства стыда.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.