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Пассажир автобуса попал в больницу после ДТП на Ростовской улице
Сегодня, 18:59
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Пассажир автобуса попал в больницу после ДТП на Ростовской улице

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Общественный транспорт врезался в столб.

Сегодня, 16 января, в поселке Шушары произошла автомобильная авария, в результате которой житель населенного пункта попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около 14:30 дня.  Водитель автобуса не справился с управлением и влетел в столб у дома 25 по Ростовской улице. 

Известно, что один из пассажиров общественного транспорта получил травмы. 43-летнего пострадавшего доставили в больницу  в удовлетворительном состоянии. Стражи порядка начали проверку по факту случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти на трассах "Сортавала" и "Скандинавия" в понедельник будут проводиться работы.

Фото: Piter.tv

 

Теги: авария, врезался в столб, дтп на ростовской, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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