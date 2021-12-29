Пассажир автобуса попал в больницу после ДТП на Ростовской улице

Общественный транспорт врезался в столб.

Сегодня, 16 января, в поселке Шушары произошла автомобильная авария, в результате которой житель населенного пункта попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около 14:30 дня. Водитель автобуса не справился с управлением и влетел в столб у дома 25 по Ростовской улице.

Известно, что один из пассажиров общественного транспорта получил травмы. 43-летнего пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Стражи порядка начали проверку по факту случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти на трассах "Сортавала" и "Скандинавия" в понедельник будут проводиться работы.

Фото: Piter.tv