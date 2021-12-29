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В Ленобласти на трассах "Сортавала" и "Скандинавия" в понедельник будут проводиться работы
Сегодня, 18:45
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В Ленобласти на трассах "Сортавала" и "Скандинавия" в понедельник будут проводиться работы

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Водителей призвали соблюдать скоростной режим и обращать внимание на временные знаки.

В Ленобласти в понедельник, 16 января, дорожники проведут работы на трассах "Сортавала" и "Скандинавия". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе "Скандинавия" специалисты займутся участком на мосту через реку Перовку (125-126 км). А на 60-70 км автогрейдер будет убирать снег. Работы запланированы и на территории около 37-го километра трассы "Сортавала".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Кола" 17 января будут проводить ремонтные работы. Отметим, что Ленобласть получит 500 млн рублей на ремонт трех дорог. Уже весной в области планируется ремонт участка подъезда от Мурманского шоссе до въезда в Шлиссельбург.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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