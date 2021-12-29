Ленобласть получит 500 млн рублей на ремонт трех дорог

Всего в этом году планируется ремонт 100 километров трасс.

Этим летом Ленобласть получит 500 млн рублей федеральных субсидий на ремонт трех дорог Всеволожского и Гатчинского районов. Соответствующее финансовое соглашение заключено между региональным дорожным комитетом и "Росавтодором". Об этом 11 января сообщили в пресс-службе администрации области.

Власти региона намерены обновить участок дороги на Бугры (от проспекта Культуры почти до Корабселек), отремонтировать участок Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска, а также участок дороги от Сертолово до Агалатово.

Всего в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в области планируется отремонтировать около 100 километров трасс.

Уже весной в области планируется ремонт участка подъезда от Мурманского шоссе до въезда в Шлиссельбург.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти