Распыливший газ в глаза подростку житель Сестрорецка получил условный срок

Мужчина заверил, что выстрел из газового пистолета в лицо девушке был ненамеренным.

Сестрорецкий районный суд Петербурга приговорил местного жителя Константина Петрова к трем годам условно за хулиганство, сообщили 18 февраля в объединенной пресс-службе судов города.

В апреле минувшего года вечером мужчина, находясь у дома №300 по Приморскому шоссе, выстрелил в несовершеннолетнюю девочку из газового пистолета. Подросток получила химический ожог обоих глаз первой степени.

Обвиняемый признал свою вину и рассказал, что к газовому выстрелу привело замечание мужчины группе молодых людей: подростки нецензурно выражались по отношению к старшему по возрасту. Та самая девочка оскорбила и подсудимого, сидящего в машине. После этого он произвел выстрел, и часть газа разлетелась по салону машины, а часть вылетела на улицу и попала в глаза девушки. Жена местного жителя с собакой выбежали из автомобиля, подсудимый также вышел из машины и принялся извиняться, но попал под удары неизвестного мужчины. Нападавший, грозящий убийством, оказался отцом пострадавшей девочки. Испугавшись угроз, стрелок уехал.

Помимо условного срока житель Сестрорецка лишился 150 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

В Новосибирской области мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина пачку пельменей и 2 флакона духов.

Фото: guardinfo.online