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В Новосибирской области мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина пачку пельменей и 2 флакона духов
Сегодня, 9:49
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MShaffter

В Новосибирской области мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина пачку пельменей и 2 флакона духов

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Пока преступника искали, он успел съесть полпачки пельменей и выпить один флакон женских духов.

В Новосибирской области 54-летний мужчина ограбил сельский магазин с игрушечным пистолетом.

Региональное МВД РФ по Новосибирской области сообщает, что днем 6 февраля в деревне Кабаклы Чановского района было совершено разбойное нападение на местный магазинчик. Местный житель, ранее не судимый, угрожая игрушечным пистолетом, унес из магазина пачку пельменей и два флакона женских духов.

Пока его искали, преступник успел выпить один флакон духов и закусить половиной пачки пельменей.

Согласно показаниям фигуранта, при нападении он использовал игрушечный пистолет, который выбросил в снег по дороге домой. По уголовному делу проводится расследование, местонахождение использовавшегося при совершении преступления пистолета устанавливается.

МВД РФ по Новосибирской области

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Фото: pixabay.compixabay.com

 

Теги: криминал, новости новосибирской области, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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