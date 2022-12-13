Житель Пушкино нашёл пехотный огнемёт на берегу реки

Мужчина перепутал предмет с гранатомётом, испугался за свою жизнь и незамедлительно вызвал полицию.

Житель Пушкино Юрий Юрасов обнаружил пугающую на первый взгляд находку в ходе прогулки вдоль реки Уча. Предмет, который увидел мужчина, показался ему похожим на гранатомёт. Как сообщил Юрасов телеканалу "360", у него мгновенно сработал инстинкт самосохранения, появился страх за свою жизнь: он тут же вызвал правоохранителей.

Увидел что-то похожее на трубу, запечатанную в целлофан. Распаковал и увидел что-то типа гранатомета. Обратился в полицию.

Юрий Юрасов, собеседник телеканала "360"

Прибывшие на место полицейские установили, на берегу мужчина нашёл пехотный огнемёт "Шмель". Оружие опломбировали и привели в транспортировочное положение.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствам, при которых огнемёт оказался на берегу. Пока это остаётся загадкой.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков на территории больницы.

Фото: телеканал "360"