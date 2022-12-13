  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков на территории больницы
Сегодня, 13:25
90
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков на территории больницы

0 0

На месте проводилась реконструкция больницы.

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков на Авангардной улице. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На территории городской больницы №15 25 января были обнаружены останки, предположительно, трех воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, их личные вещи, а также боеприпасы.

По данному факту следственным отделом по Красносельскому проводится доследственная проверка.

Осмотрено место происшествия, где, по предварительным данным, находился блиндаж, останки направлены для проведения медико-криминалистического исследования.

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Теги: авангардная улица, останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии