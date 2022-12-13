Жительница Пушкина перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

Заявительница участвовала в "инвестиционной программе".

Жительница Пушкинского района стала жертвой мошенников. Пенсионерку обманули почти на 1,3 млн рублей.

По информации Piter.tv, накануне, 14 апреля, в полицию обратилась 77-летняя женщина. Она рассказала стражам порядка, что "сотрудники" банка уговорили ее стать инвестором. В течение двух месяцев пенсионерка переводила злоумышленникам крупные суммы денег. Позже она узнала, что в финансовую организацию средства не поступали.

До настоящего времени выплаты не получены, деньги не возвращены. Ущерб составил 1 275 000 рублей.

Правоохранители завели уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv