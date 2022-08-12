Подозреваемый был ранее судим за убийство.

Житель Псковской области задержан за поножовщину из ревности в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 3 мая поступило сообщение о том, что днем ранее у кафе на проспекте Ленина произошел конфликт, в ходе которого один из посетителей получил ножевое ранение. Мужчина (33 года) получил удар ножом в грудь от неизвестного. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сотрудниками уголовного розыска Красносельского района по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за убийство 36-летний житель Псковской области. Полицейские установили, что конфликт произошел на почве ревности.

Ранее в Кудрово пассажир ранил таксиста и себя ножом.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти