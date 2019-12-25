В Кудрово пассажир ранил таксиста и себя ножом

Пассажир был госпитализирован в больницу.

В Кудрово пассажир ударил ножом водителя такси и нанес ранение самому себе. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов очевидцев установлено, что 39-летний пассажир в ходе конфликта учинил драку с 36-летним водителем такси. Выйдя из такси, пассажир ударил ножом в область лица водителя и далее нанес себе ножевое ранение в область живота. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Пассажир получил проникающее ранение брюшной полости без повреждения внутренних органов, гематому передней брюшной стенки. Он был госпитализирован на хирургическое отделение. Мужчина был ранее судим за грабеж и убийство.

Водитель с колото-резаной раной левой щеки с проникновением в пазуху левой ВЧП (гайморова пазуха – прим.ред.), после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv