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В Кудрово пассажир ранил таксиста и себя ножом
Сегодня, 9:16
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В Кудрово пассажир ранил таксиста и себя ножом

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Пассажир был госпитализирован в больницу.

В Кудрово пассажир ударил ножом водителя такси и нанес ранение самому себе. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов очевидцев установлено, что 39-летний пассажир в ходе конфликта учинил драку с 36-летним водителем такси. Выйдя из такси, пассажир ударил ножом в область лица водителя и далее нанес себе ножевое ранение в область живота. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Пассажир получил проникающее ранение брюшной полости без повреждения внутренних органов, гематому передней брюшной стенки. Он был госпитализирован на хирургическое отделение. Мужчина был ранее судим за грабеж и убийство. 

Водитель с колото-резаной раной левой щеки с проникновением в пазуху левой ВЧП (гайморова пазуха – прим.ред.), после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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