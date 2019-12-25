Житель Псковской области угрожал прохожим пистолетом в Московском районе

Возбуждено уголовное дело по факту хранения оружия.

Вечером четверга, 10 сентября, в полицию Московского района поступило сообщение от петербуржца. По информации заявителя, он увидел неадекватного гражданина, который размахивает пистолетом. Правоохранители задержали нарушителя порядка. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, задержанный 27-ми лет приехал из Псковской области. Он был замечен у дома № 26 по улице Пилотов. Недалеко от место задержания был оставлен пистолет с патроном на боевом взводе и полный магазин.

Эксперты определили вид оружия: пистолет венгерского производства является нарезным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы. К нему прилагались 8 патронов калибра 9×19.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту хранения оружия. Сейчас он находится в изоляторе. Кроме того, до этого он уже привлекался к суду за кражу.

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Фото: Piter.TV