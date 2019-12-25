Двое бандитов увезли знакомого мужчину в лес, избили и обокрали

Злоумышленники уже были неоднократно судимы.

В среду, 9 сентября, в Лужском районе произошло вооруженное нападение и ограбление. Мужчина был похищен двумя знакомыми, которые увезли его в лес, избили и отобрали личные вещи. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, злоумышленники совершили похищение у павильона на Володарском проспекте. У пострадавшего потребовали 50 тысяч рублей, угрожая ножом, а затем изъяли банковскую карту, мобильный телефон и ключи от квартиры. Кроме того, дома мужчина недосчитался серебрянной цепочки и двух ножей для охоты.

В результате следственных мероприятий, полицейские задержали двоих подозреваемых безработных 30 и 42 лет: на их счету уже было несколько судимостей.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay