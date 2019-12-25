В Кингисеппе отец ударил своего сына ножом в грудь

Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Вечером 9 сентября в квартире дома №22 на улице Воровской в Кингисеппе разыгралась нешуточная драма. В ходе семейной ссоры отец схватил нож и ударил им в грудь своего сына. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили по указанному адресу 29-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении преступления задержали 51-летнего отца потерпевшего. После допроса его отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com