Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом

В Артеме злоумышленник пытался угрожать жертвам самодельным взрывным устройством.

Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артеме 1 миллион рублей. Об этом рассказали представители правоохранительных органов на официальном сайте МВД. В полиции подчеркнули, что мужчина угрожал использовать взрывное устройство. Однако ему пришлось покинуть здание после отказа сотрудников кредитной организации подчиняться. Им удалось вызвать охрану. Вскоре подозреваемого задержали оперативники.

Неизвестный, не скрывая своего лица, вошел в офис. Злоумышленник заявил, что надетый на него пояс является самодельным взрывным устройством. Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. пресс-служба МВД РФ по региону

Специалист-взрывотехник позже установил, что найденный пояс является муляжом и не представляет опасности. Очевидцы рассказали полиции, что преступник сел в припаркованный поблизости автомобиль. Был объявлен план "перехват". В настоящее время установлена личность злоумышленника - им является 42-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье за мошенничество. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (за разбой). Подозреваемый находится под стражей.

Задержанный рассказал, зачем залез на крышу детского сада в Кудрово.

Фото и видео: МВД России