В Ленобласти житель задушил веревкой знакомую, которая отказалась спать с ним

В Ленобласти суд вынес приговор мужчине, который жестоко расправился со знакомой после ее отказа в любовных утехах.

В Ленобласти осудили мужчину, который жестоко убил свою знакомую. Преступник проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор суда в законную силу еще не вступил.

Следствие установило, что злоумышленник задушил гостью веревкой в квартире по улице Строителей. К подобным действиям его "вынудила" сама жертва: она отказала ловеласу в интимной близости.

Убийце 41 год и он является жителем Подпорожья. Преступный инцидент совершен в состоянии алкогольного опьянения. В период с 11 по 14 июля 2017 года, они с погибшей устроили застолье и распивали спиртные напитки. В определенный момент хозяина квартиры не устроила недоступность женщины и он в порыве агрессии задушил ее.

Напомним, что в Петербурге учитель-педофил сознался в еще двух случаях развращения малолетних мальчиков.

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