В Петербурге учитель-педофил сознался в еще двух случаях развращения малолетних мальчиков

Оперативники узнали о новых эпизодах насилия учителя музыки над школьниками.

Правоохранительные органы добились от обвиняемого в педофилии учителя музыки признания и развращении еще двух телей. Жертвами насильника стали несовершеннолетние мальчики.

По данным следствия, кроме любви к классической музыке, педагог обучал школьников и телесным утехам. Пожилой мужчина регулярно совращал учеников с января 2017 года. Преступнику 63 года. Последним установленным жертвам педофила - 13 и 16 лет. В ближайшее время эти два эпизода присоединяют к еще одному.

Напомним, что первым пострадавшим от действий учителя музыки стал воспитанник интерната. Он сообщил о систематическом насилии с августа прошлого года. Делом продолжает заниматься полиция.

