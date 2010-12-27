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В Петербурге учитель-педофил сознался в еще двух случаях развращения малолетних мальчиков
Сегодня, 9:28
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lesjasap
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В Петербурге учитель-педофил сознался в еще двух случаях развращения малолетних мальчиков

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Оперативники узнали о новых эпизодах насилия учителя музыки над школьниками.

Правоохранительные органы добились от обвиняемого в педофилии учителя музыки признания и развращении еще двух телей. Жертвами насильника стали несовершеннолетние мальчики. 

По данным следствия, кроме любви к классической музыке, педагог обучал школьников и телесным утехам. Пожилой мужчина регулярно совращал учеников с января 2017 года. Преступнику 63 года. Последним установленным жертвам педофила - 13 и 16 лет. В ближайшее время эти два эпизода присоединяют к еще одному. 

Напомним, что первым пострадавшим от действий учителя музыки стал воспитанник интерната. Он сообщил о систематическом насилии с августа прошлого года. Делом продолжает заниматься полиция.
 

Теги: дети , педофил , педофилия , развращение , учитель музыки
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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