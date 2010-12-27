Житель Петроградки накопил более 134 тысяч рублей долга за ЖКУ

Коммунальщики предлагают отработать долги в ЖКС.

В Жилищном комитете составили портрет петербургского должника. Оказалось, что чаще всего по счетам не платят мужчины в возрасте до 50 лет.

По состоянию на февраль 2019 года жители Северной столицы не доплатили управляющим компаниям за ЖКУ 17 млрд рублей. По словам заместителя председателя Жилищного комитета Людмилы Соловьевой самый большой долг у жителя Петроградского района. Он задолжал более 134 тысяч рублей.

При этом если платить по счетам нечем, то можно отработать долг в ЖКС. Например, в "выборгской единичке" (ЖКС №1 Выборгского района") трудится женщина. Она устроилась в компанию дворником, чтобы погасить свою задолженность. Она так сильно хотела отработать свой долг, что чуть ли не стала самым старательным сотрудником. В результате ее взяли на работу на постоянной основе.

На встречу идут и тем, кто долгов не копит. В прошлом году в Адмиралтейском районе вручили подарки людям, которые ни разу за 12 месяцев не просрочили ни одного платежа.

Ранее мы писали, что стоимость ЖКУ в Петербурге за февраль в среднем составляет 5 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV