Житель Петергофа избил и выбросил из окна приятеля

Потерпевший выжил.

В минувшее воскресенье, 20 января, в Николаевскую больницу доставили 28-летнего мужчину с многочисленными травмами. По предварительной версии, его выбросили из окна. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что в этот день молодой человек находился в гостях у своего 24-летнего приятеля. Во время распития спиртных напитков между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой хозяин квартиры избил гостя и выбросил его из окна.

Потерпевшего нашли возле дома №12А по улице Володи Дубинина в Петродворце. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии с тупой травмой живота, разрывом селезенки, печени, внутрибрюшным кровоизлиянием и тупой травмой грудной клетки.

В настоящий момент подозреваемый в преступлении задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее мы писали, что гражданин Гамбии упал с балкона на Северном проспекте.

Фото: pixabay.com