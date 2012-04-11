Жена пырнула мужа в живот ножом на Народного Ополчения и сама вызвала полицию

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне вечером в полицию поступил сигнал через 112 от гражданки Ещенко М.М. о том, что в ее квартире на проспекте Народного Ополчения ножевое ранение. Как стало известно Piter.tv, наряды полиции прибыли на место через 15 минут.

По указанному адресу 36-летнюю заявительницу задержали. Выяснилось, что это она во время ссоры пырнула ножом своего 41-летнего мужа. Пострадавшего в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости госпитализировали в №26 горбольницу.

Петербурженку доставили в местный отдел полиции, составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одна женщина ударила ножом своего сожителя, но уже на проспекте Энергетиков.

Фото: Piter.tv