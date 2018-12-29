Гражданин Гамбии упал с балкона на Северном проспекте

Мужчина госпитализирован с многочисленными травмами.

Накануне в Калининском районе Петербурга с балкона выпал гражданин Гамбии. Об этом пишет "Конкретно.ру".

Известно, что 18 января от дома №91 по Северному проспекту после падения с балкона квартиры на шестом этаже в больницу в тяжёлом состоянии поступил 21-летний гражданин Гамбии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, перелом позвоночника и другие травмы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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