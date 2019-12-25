Полицейского убили из-за девушки в Красноярском крае

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

В Красноярском крае мужчина приревновал к девушке помощника участкового и во время ссоры убил его. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел утром 21 декабря в поселке Большая Ирба Курагинского района. Между 23-летним сотрудником полиции и 31-летним местным жителем возник бытовой конфликт из-за девушки. В ходе ссоры мужчина нанес правоохранителю несколько ножевых ранений.

Полицейский скончался на месте происшествия. Уточняется, что он находился не при исполнении служебных обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый в совершении преступления задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.tv