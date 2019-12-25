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Три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в Казани
Сегодня, 10:55
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Три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в Казани

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Одна пострадавшая была доставлена в больницу.

Три человека насмерть отравились, предположительно, суррогатным алкоголем в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

По данным ведомства, 21 декабря в квартире жилого дома обнаружили тела двух мужчин и одной женщины с признаками интоксикации неустановленным веществом. 

Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления этиловым спиртом была доставлена жена одного из скончавшихся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Саратовской области трое детей скончались от отравления неизвестным веществом.

Фото: pexels.com

Теги: казань, отравление, суррогатный алкоголь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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