Три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в Казани

Три человека насмерть отравились, предположительно, суррогатным алкоголем в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.
По данным ведомства, 21 декабря в квартире жилого дома обнаружили тела двух мужчин и одной женщины с признаками интоксикации неустановленным веществом.
Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления этиловым спиртом была доставлена жена одного из скончавшихся.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Саратовской области трое детей скончались от отравления неизвестным веществом.
Фото: pexels.com
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