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В Саратовской области трое детей скончались от отравления неизвестным веществом
Сегодня, 10:56
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В Саратовской области трое детей скончались от отравления неизвестным веществом

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Также от отравления скончалась 23-летняя родственница несовершеннолетних.

В Саратовской области от отравления неизвестным веществом скончались четыре человека, трое из которых – дети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

По данным следствия, накануне медики прибыли в частный дом села Александровка, где констатировали смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Кроме того, в медицинское учреждение отправили еще одного несовершеннолетнего и 23-летнюю родственницу детей, которые впоследствии скончались.

По предварительным данным, причиной смерти людей могло стать отравление неизвестным веществом. Специалисты проверили дом, однако не обнаружили концентрации опасных веществ. Признаков насильственной смерти также не выявлено.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в Пушкине незнакомец выстрелил в голову собаке.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Теги: отравление, саратовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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